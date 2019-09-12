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نائب وزير الخارجية: عدم ارتياح مصرى لطول أمد مفاوضات سد النهضة الأثيوبى

الخميس، 12 سبتمبر 2019 07:22 م
نائب وزير الخارجية: عدم ارتياح مصرى لطول أمد مفاوضات سد النهضة الأثيوبى نائب وزير الخارجية يلتقي سفراء الدول الأوروبية بمصر
كتب أحمد جمعة

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دعا السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الخميس، سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة لاطلاعهم على آخر مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبي.
 
 
وأعرب نائب وزير الخارجية، فى بيان للوزارة عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، موضحاً أن مصر قدمت للجانب الأثيوبي طرحاً عادلاً لقواعد ملء وتشغيل السد يحقق أهداف أثيوبيا في توليد الكهرباء من سد النهضة ويحفظ في نفس الوقت مصالح مصر المائية، وهو طرح مبني على المناقشات التي تمت بين البلدين في هذا الشأن وعلى الالتزامات الواردة في اتفاق إعلان المبادئ الموقع في 23 مارس 2015 بالخرطوم والذي يقضي باتفاق الأطراف الثلاث على قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
 
 
وأكد نائب وزير الخارجية، على أهمية سير المفاوضات بحُسن نية في مناقشة كافة المقترحات، بما فيها الطرح المصري، وأن رفض ذلك يعني الإصرار على فرض رؤية أحادية دون الاكتراث بمصالح الآخرين أو الاهتمام بتجنُّب الأضرار التي ستقع على دولتيّ المصب، وبالأخص مصر التي تعتمد على نهر النيل كشريان للحياة للشعب المصري.
 
 
 
 

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