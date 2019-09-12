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لو طفلك بيعانى من البدانة... متحرميهوش من الأكل وساعديه على إنقاص وزنه

الخميس، 12 سبتمبر 2019 06:30 م
لو طفلك بيعانى من البدانة... متحرميهوش من الأكل وساعديه على إنقاص وزنه زيادة وزن الطفل-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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زيادة الوزن من أخطر الأشياء التى تزيد من الاصابة بالأمراض المزمنة ومنها مرض السكر والقلب والأمراض السرطانية، لذلك ينصح دائما بانقاص الوزن وممارسة التمارين الرياضية وخصوصا بين الأطفال، فنتيجة الإكثار من تناول الحلوى قد يعرض الطفل لزيادة كبيرة فى الوزن.

ووفقا لما ذكره موقع  healthline فإن هناك بعض النصائح التى يجب أن تتبعها الأمهات للحفاظ على وزن الطفل ومنها:

زيادة الوزن
زيادة الوزن

 

1:ينصح بتجنب تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت والمقليات، لأنها تزيد من وزن الجسم وتسبب تراكم الدهون.

2:الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه ولكن بكميات معتدلة حتى لا تسبب زيادة الوزن.

3:ينصح بعدم الاكثار من الاطعمة المالحة أو السكريات حيث إنها تسبب زيادة الوزن الشديدة.

طفل
طفل

4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية يوميا لأنها تساعد على انقاص الوزن والتخلص من الدهون الزائدة، كما انها تمد الجسم بالنشاط والحيوية.

5:شجعى طفلك على عدم تناول الطعام قبل النوم مباشرة لأن ذلك يسبب التخمة وزيادة الوزن.


زيادة وزن الطفل

زيادة الوزن

الطفل

التخمة

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