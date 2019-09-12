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لمريض الغدة الدرقية ..اعرف شروط أخذ دوائك

الخميس، 12 سبتمبر 2019 01:30 م
لمريض الغدة الدرقية ..اعرف شروط أخذ دوائك الغدة الدرقية - صورة أرشيفية
فاطمة ياسر

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لكل مرض طريقة معينة في أخذ وتناول جرعات الأدوية، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم شروط تناول الهرمون المعوض للغدة الدرقية،  وذلك وفقا لموقع " medicinenet".

الغدة الدرقية هي من الغدد الصماء التي تعمل علي بناء الجسم وتنظيم نسبة الهرمونات داخل الجسم، فهي تكون من أسباب زيادة الوزن أو نقصانه علي حسب النوع المرضي الخاص به، فنجد أن البعض يعاني من قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية.

ونجد أن الدواء الخاص بالغدة الدرقية هو هرمون يعمل علي تعويض الجزء المفقود منه نتيجة للإصابة أو وجود مشكلة ما في الغدة، فهو هرمون تعويضي لإمداد الجسم ما يحتاجه من الهرمون، وتكون حبة علي الريق والجرعة الطبيب المتابع للحالة هو الذي يحددها علي حسب نتائج التحاليل.

ولتحديد الجرعة التي يحتاجها الجسم من الهرمون المعوض عن الغدة الدرقية، عليك إجراء بعض التحاليل الخاصة بالغدة الدرقية، وهي "TSH,t3 , t4"، فهي التحاليل التي توضح نسب الإصابة بالمرض.

وهناك بعض النصائح الهامة التي ينصح مريض الغدة القيام بها  للحفاظ علي صحته، ومنها الإهتمام بتناول السوائل بكثرة فهي تعمل علي ترطيب الجسم، وطبق السلطة الخضراء تعد من أهم النصائح الهامة لأنها غنية بكل ما يحتاجه الجسم من عناصر.


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ادوية الغدة الدرقية

شروط تناول دواء الغدة الدرقية

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