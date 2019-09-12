قضايا الدولة تهنئ النائب العام ورئيس مجلس الدولة على توليهما منصبهما الجديد

كتب إبراهيم قاسم

تقدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر ، رئيس هيئة قضايا الدولة وأعضاء الهيئة بالتهنئة للمستشار حمادة الصاوى ، النائب العام الجديد والمستشار محمد حسام الدين ، رئيس مجلس الدولة الجديد لصدور قرار رئيس الجمهورية بتعينهما فى منصبهما الجديد.

وقال المستشار سامح سيد ، نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمي باسمها، فى بيان للهيئة اليوم، أن رئيس الهيئة ومستشاريها تقدموا بخالص التهنئة الى النائب العام ورئيس مجلس الدولة سائلين المولى عز وجل بدوام التوفيق والسداد لهما في أداء رسالتهما السامية في محراب العدالة وخدمة الوطن المفدى في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.