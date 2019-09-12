ضبط 8 عاطلين بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى محافظة أسوان

أسوان - صلاح المسن

نجحت الأجهزة الأمنية بأسوان، فى ضبط ثمانية من العناصر الإجرامية فى حملات متفرقة بدوائر مراكز أسوان ، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

تم التحفظ علي المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم فى الواقعة، حيث تمكن رجال المباحث بأسوان من ضبط ثمانية متهمين بترويج المواد المخدرة.

وحسبما أفادت الشرطة، أسفرت الجهود عن ضبط المتهمين وبحوزتهم طبنجة وخمس قطع فرد محلى الصنع وكمية من نبات البانجو المخدر تزن ( 10) كيلو جرام وكمية من نبات الحشيش المخدر تزن (150) جرام، تم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة والأسلحة النارية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض على النيابة العامة.