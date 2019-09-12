صور.. مجلس البحث العلمي بأذربيجان يكرم رائد زراعة الكبد بجامعة المنصورة

الدقهلية – سارة الباز

كرم المجلس الأعلى للبحث العلمي بأذربيجان، الدكتور محمد عبد الوهاب، رائد زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ومنحت جمعية الجهاز الهضمي الأذربيجينية الدبلومة الفخرية له تقديرا لمجمل مسيرته العلمية والطبية والأكاديمية كرائد لزراعة الكبد وأستاذ بجراحة الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، واهتمامه بالبحث العلمي الدولي على مدار 28 عاما، علاوة على كونه عضوا متميزا في الجمعية العالمية للجهاز الهضمي.

وقدم الدكتور حسن أوزكان، رئيس الجمعية الأوربية الآسيوية للجهاز الهضمي، درع تكريم وشهادة تقدير للدكتور محمد عبد الوهاب، في احتفالية حضرها الدكتور رؤوف أجايف، رئيس جمعية الجراحين الأذربيجينية، ولفيف من أعضاء الجمعية وأساتذة وجراحي الجهاز الهضمي.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبد الوهاب، هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بمركز الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، الذي يتولى تنفيذه فريق طبي يضم أطباء مميزين تحت رئاسته، تمكن من إجراء 720 عملية زراعة كبد حتى الآن.











































