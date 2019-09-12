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شباب القليوبية تنظم احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين علميا بمركز شباب سنهرة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 10:18 م
شباب القليوبية تنظم احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين علميا بمركز شباب سنهرة جانب من الاحتفالية
القليوبية إبراهيم سالم

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نظم مركز شباب سنهرة التابع لإدارة شباب طوخ بالقليوبية، احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين علميا، وذلك تقديرا لجهودهم طوال العام الدراسى وتفوقهم، تحفيزا وتشجيعا لهم لتحقيق مزيدا من التفوق والنجاح، فالشباب نواه بناء أى مجتمع.

وتهدف المبادرة، إلى دمج الشباب بمراكز الشباب على مستوى المحافظة والتأكيد على كونها مراكز خدمة مجتمعية وشريك أساسى فى بناء شخصية أبنائنا أطفالا وشبابا، وكذلك لجذب أعضاء جدد من أولياء الأمور وإضفاء جو من البهجة والسعادة تقديرا لجهودهم فى تربية وتعليم أبنائهم، ببناء الإنسان علميا وثقافيا وفنيا ورياضيا هو أحد أهم أولويات مراكز الشباب.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات الذكر الحكيم، وبعض الفقرات الغنائية والشعرية التى قدمها أعضاء المركز وسط حضور كبير من الأعضاء وأهالى قرية سنهرة بطوخ، بحضور الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وعماد لطفى مدير إدارة شباب طوخ، ومحمد أبو جرة، وأحمد حجاج رئيس مجلس إدارة المركز، برعاية الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

 

احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين (1)
احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين 

 

احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين (2)
احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين 

 

احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين (3)
احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين 

 

احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين (4)
احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين

 

احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين (5)
احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين

 

احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين (6)
احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين

 

احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين (7)
احتفالية كبرى لتكريم المتفوقين

 


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