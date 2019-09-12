رئيس الوزراء: ازالة 80% من المناطق العشوائية وتسكين الأهالى بمناطق حضارية

كتبت هند مختار

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إنه تفقد اليوم عدد من المناطق العشوائية التى إزالتها بمناطق سور مجرى العيون وعين الحياة، مؤكدا أن هناك جهد كبير بذل وتم إزالة من 70وحتى 80% من هذه المناطق العشوائية وتسكين الأهالى فى مناطق حضارية.

وقال رئيس الوزراء فى تصريحات صحفية عقب جولته التفقدية اليوم، لعدد من المناطق العشوائية التى تم إزالتها والعاصمة الإدارية ، أن مشروع إزالة المناطق غير الآمنه على مستوى الجمهورية هو مشروع قومى مصر كلها ستفخر به .

وأضاف مدبولى " مثلما نبنى عاصمة ادارية جديدة سنطور القاهرة أيضا ونعمل على أن تكون القاهرة من أجمل مدن العالم مثلما كانت فى الماضى ..وهنرجعها زى ما كانت زمان وكنا بنشوفها وبنقول ياااه كانت القاهرة جميلة ، قائلا: "لن نقبل أن يعيش أهالينا فى مناطق متدنية مرة أخرى".