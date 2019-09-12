دعاية مرشحى المجلس الاتحادى بالإمارات تتوالى.. ومرشح يعد براتب شهرى لـ"ربات البيوت"

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

تتواصل الدعاية الانتخابية فى دولة الامارات العربية المتحدة بين مرشحى المجلس الوطنى الاتحادى، للإنتخابات المزمع عقدها فى 5 اكتوبر المقبل.

وفى أحدث تقاريرها قالت صحيفة الامارات اليوم، أن أحد المرشحين الذى يدعى الزرعوني، طالب بتمكين ربة المنزل عبر تخصيص راتب شهري لها ودمجها في الأنشطة المجتمعية.

ومرشح آخر طالب بنشر الوعي بين المواطنين، وتدريب المقبلين على الزواج وتثقيفهم بأسس الحياة الزوجية والحقوق والالتزامات، بمنهج تضعه نخبة من المختصين الاجتماعيين والنفسيين والعلماء الشرعيين.

ويخوض الانتخابات 495 مرشحاً بينهم 180 امرأة وتستمر حملات الدعاية حتى 4 أكتوبر المقبل، حيث يحق للمرشحين التعبير عن أنفسهم والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختيارهم ، وتجرى الانتخابات فى 118 مركزا انتخابيات فى سفارات الإمارات بالخارج يومى 22 و23 سبتمبر الجارى.

ويعتبر المجلس الوطنى الاتحادى فى الإمارات السلطة الرابعة فى الدولة، وله دوره البرلمانى والاستشارى كممثل لشعب الإمارات كافة، ويتشكل المجلس من 40 عضوًا، يتم تعيين نصفهم من قبل حكام الإمارات، ويُنتخب النصف الآخر من قبل الشعب.

ويعد من أهم مهام المجلس، مراجعة القوانين الاتحادية ورفع التوصيات بشأنها، ومنها مناقشة مشروعات القوانين الاتحادية، بما فيها مشروعات القوانين المالية، وإقرارها، وتعديلها، أو رفضها، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدول إبداء الرأى فى المعاهدات، والاتفاقيات الدولية، ومناقشة الموضوعات العامة التى تتعلق بشؤون الاتحاد، وتقديم التوصيات.