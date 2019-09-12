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حبس صاحب محل قتل طالب بـ"مقص" بالإسكندرية على ذمة التحقيقات

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:41 م
حبس صاحب محل قتل طالب بـ"مقص" بالإسكندرية على ذمة التحقيقات جثة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قرر المستشار أحمد غيث، رئيس نيابة الرمل أول، حبس صاحب محل 4 أيام على ذمة التحقيق، بعد اتهامه بقتل طالب طعنًا بـ"مقص" فى الصدر أثناء مشاجرة بينهما .

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من  مأمور قسم شرطة الرمل أول، يفيد بورود بلاغ بوجود مشاجرة ومتوفى بشارع مسلم بن الوليد بمنطقة باكوس.على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث، وتبين وجود جثة لـ  ".م.ع.ح "  طالب، وبها طعنة قاتلة فى القلب .

تبين من التحريات أن المجنى عليه انتظر المتهم صاحب محل موبايلات فى الشارع وتشاجر معه وتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين كبير الحجم" لرفضه اعطائه رقم هاتف أخت خطيبته بعد علمه بخطبتها من آخر ، وتوصلت التحريات الى قيام الأهالى بالسيطرة على المجنى عليه وإدخاله لمحل حلاق بذات الشارع، إلا أنه عند مشاهدته والد المتهم حاول الاعتداء عليه أيضا.

وتطورت المشاجرة بين الطرفين بعدما قام المتهم بالثأر لكرامته ووالده واستل "مقص" من محل الحلاق وطعن المجنى عليه ما أدى لمصرعه على الفور، تم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيقات.


الاسكندريه

اخبار المحافظات

امن الاسكندريه

مشاجرة فى الاسكندرية

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