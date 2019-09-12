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جفاف الفم والتبول بكثرة.. أبرز علامات الإصابة بمرض السكر

الخميس، 12 سبتمبر 2019 03:00 م
جفاف الفم والتبول بكثرة.. أبرز علامات الإصابة بمرض السكر مرض السكرى - صورة أرشيفية
فاطمة ياسر

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مرض السكر يعد من أكثر الأمراض المزمنة المنتشرة هذه الأيام، وهناك العديد من العلامات والأعراض التي تعد جرس إنذار لك ولصحتك، والتي ينصح بالاهتمام بها تجنبا  لحدوث أي مضاعفات خاصة بالمرض في حالة إهماله وذلك وفقا لموقع "healthline".

ومن أهم العلامات التي تشير إلي زيادة فرص الإصابة بمرض السكر هي الشعور بالتعب المستمر والهبوط الدائم، والإجهاد والتعرض للاضطرابات الشديدة أثناء النوم.

وأشار التقرير الى أن التعرض للإصابة بهذه العلامات يكون ناتجا عن تعرض الجسم لخلل في نسبة الجلوكوز بالدم وكمية الأنسولين، وهناك يكون الشخص مصابا بالفعل بمرض السكر في حالة عدم إنتاج الأنسولين في الجسم بشكل كافي.

وهناك العديد من العلامات التي توضح الإصابة بالمرض بجانب العلامات السابق ذكرها، ومنها جفاف الفم والعطش الدائم  وفقدان الوزن الغير مبرر وعدم قدرة  الجروح علي الشفاء والتبول المتكرر، وزغللة في العين.

ولذا علي الأشخاص  الذين يعانون من الأعراض السابق ذكرها، التوجه إلي معامل التحاليل وإجراء تحليل السكر الصائم والفاطر والتراكمي، للتعرف علي نسبة المرض في الدم، وتحديد نوعية العلاج المختلفة أي أنسولين أم حبوب.

 


مرض السكر

اعراض مرض السكر

اسباب الاصابة بمرض السكر

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