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تباين بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 12 سبتمبر 2019 08:00 م
تباين بورصات الخليج بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع بورصات الخليج أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجعت الأسهم السعودية للجلسة الثالثة على التوالى، وسط هبوط للقطاعات الكبرى، وتراجعت بورصة قطر وسط هبوط فى السيولة.
 
فيما ارتدت بورصة دبى للصعود بختام التعاملات، ودفع قطاع البنوك التجارية بورصة البحرين للمنطقة الخضراء، وتباينت بورصة الكويت.
 

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 2888.39 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 98.5 مليون سهم محققة ما قيمته 187.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 2109 صفقة لـ34 سهما، وارتفع 16 سهماً، وانخفض 15 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
 
وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 0.71%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 0.80%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.38%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.02%.
 
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة دار التكافل بنسبة 3.79%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.50%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 1.65%، ثم سهم شركة العربية للطيران بنسبة 1.61%.
 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحاً 5.72 نقطة ليغلق عند مستوى 1546.63 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع البنوك التجارية.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 3.4 مليون سهم بقيمة مليون دينار.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.71% مدفوعا بصعود سهم مصرف السلام- البحرين بنسبة 1.12%، البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.97%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.43% مدفوعاً بصعود سهم شركة ناس بنسبة 4.30%، شركة زين البحرين بنسبة 0.97%.
 
كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.05% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.81%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.22%.
 

بورصة الكويت

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى.
 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.04% خاسراً 2.26 نقطة ليغلق عند مستوى 5745.60 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.16% خاسراً 9.86 نقطة ليغلق عند مستوى 6251.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.29% رابحاً 13.68 نقطة ليغلق عند مستوى 4761.99 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 124.2 مليون سهم بقيمة 31.5 مليون دينار كويتى عبر 6184 صفقة.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 4.26%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.45%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.37%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.15%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.475، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.33%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.
 
وجاء سهم "شركة أموال الدولية للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة مراكز التجارة العقارية بنسبة 7.83%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 7.74%، فيما تصدر سهم "شركة العيد للأغذية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 9.59%، ثم شركة بيت الاستثمار الخليجى بنسبة 9.20%.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.3% خاسراً 23.50 نقطة ليغلق عند مستوى 7831.80 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.19% رابحاً 7.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3701.08 نقطة.
 
 
 
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 97.3 مليون سهم بقيمة 2.6 مليار ريال، وارتفعت أسهم 101 شركة، فيما تراجعت 69 شركة. 
 
وتراجعت 6 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.71%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.16%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.13%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.50%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.46%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.13%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.46%.
 
وجاء سهم "باتك" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 5.02%، ثم أليانز إس إف بنسبة 4.86%، ثم سابتكو بنسبة 4.33%، فيما تصدر سهم "أميانتيت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.42% ثم مجموعة السريع بنسبة 4.64%، ثم معادن بنسبة 2.03%.

بورصة قطر

تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.05% خاسرة 4.84 نقطة، لتغلق عند مستوى 10461.65 نقطة.
  
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 128.9 مليون سهم بقيمة 251.7 مليون ريال قطرى عبر 7844 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 20 سهما، واستقر 14 سهماً.
 
وتراجع قطاعى البنوك والخدمات المالية والنقل ببورصة قطر بنسبة 0.32%، 0.19%، على التوالى، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.58%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.11%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.05%.
 

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