بالأسماء .. التشكيل الجديد للمجلس الخاص بمجلس الدولة

كتب أحمد عبد الهادى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قرارا جمهوريا بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين ، رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من سبتمبر الحالى، ليخلف المستشار أحمد أبو العزم المنتهية ولايته لبلوغه سن التقاعد فى 14 سبتمبر 2019.

وأصبح تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة اعتباراً من 15 سبتمبر2019 حتي30 يونيه 2020 المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة ورئيس المجلس الخاص ورئيس المحكمة الإدارية العليا ورئيس دائرة توحيد المبادىء .

والمستشار يسري الشيخ ،النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع ، والمستشار حسن كمال شلال رئيسًا لمحاكم القضاء الإداري ، والمستشار يحي خضري نوبي رئيسًا لإدارة التفتيش الفني ، والمستشار أسامة عبد العزيز محرم رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة ، والمستشار أنور خليل رئيسًا لقسم التشريع ، والمستشار أحمد عبدالتواب أحمد مرسي رئيسًا للمحاكم الإدارية والتأديبية ، وذلك طبقا للائحة الداخلية لقانون مجلس الدولة والتى تنظم ترتيب وتوزيع المناصب وفقًا للأقدمية .