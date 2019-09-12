النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بمخدر الاستروكس فى المطرية

كانت نيابة المطرية، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط اجرامى، حيث تخصص نشاطه فى اتجار المواد المخدرة، متخذ من دائرة قسم المطرية مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، كما طلبت تحريات المباحث صحيفة الحالة الجنائية.

كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل أثناء بيعه للمواد المخدرة على عملائهما، بمنطقة المطرية، وتحرر محضر بالواقعة .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 50 كيس مخدر الاستروكس و 300 قرص مخدر ترامادول، تم اقتياده إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

استعجلت نيابة المطرية تقرير المعمل الكيميائى، لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل ثناء ترويجها فى دائرة القسم.