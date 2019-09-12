سوبر كورة
Ads
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 01:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية حوادث

النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بمخدر الاستروكس فى المطرية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:35 م
النيابة تستعجل تقرير المعمل الكيميائى حول ضبط عاطل بمخدر الاستروكس فى المطرية ترويج الاستروكس-ارشيفيه
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استعجلت نيابة المطرية تقرير المعمل الكيميائى، لمواد مخدرة تم ضبطها بحوزة عاطل ثناء ترويجها فى دائرة القسم.
 
كانت نيابة المطرية، أمرت بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ممارسة نشاط اجرامى، حيث تخصص نشاطه فى اتجار المواد المخدرة، متخذ من دائرة قسم المطرية مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، كما طلبت تحريات المباحث صحيفة الحالة الجنائية.
 
كان رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تمكنوا من إلقاء القبض على عاطل أثناء بيعه للمواد المخدرة على عملائهما، بمنطقة المطرية، وتحرر محضر بالواقعة.
 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطل ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليه، حيث عثر بحوزته على 50 كيس مخدر الاستروكس و 300 قرص مخدر ترامادول، تم اقتياده إلى القسم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

 

 

 
 
 

 


حبس عاطل

اتجار المخدرات

مخدر الاستروكس

المطرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

أعراض نقص وزيادة "فيتامين ك" فى الجسم × 4 معلومات

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وأمطار.. تعرف على توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

4 انتصارات و3 أهداف تزين تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد نيوكاسل.. فيديو

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

شقيق المقاول الهارب ينشر مستندات تؤكد سرقة محمد على لأموال يتامى شقيقه المتوفى

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

خالد الغندور : مباراة السوبر بدون جماهير في استاد القاهرة

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

شاهد جدول الدوري المصري 2020 كاملاً

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

ماذا يحدث فى قطبى الكرة الإسبانية؟.. برشلونة فقد خدمات ميسى وسواريز وديمبلى منذ بداية الوسم والوافد الجديد أومتيتي.. نحس الصفقات الجديدة يضرب الريال بعد إصابة هازارد ويوفيتش.. ومودريتش آخر المنضمين للقائمة

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

بوستر جديد لفيلم Last Christmas للممثلة العالمية إيمليا كلارك

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

"أنساك دا كلام".. ذكرى رحيل بليغ حمدى فى كاريكايكاتير "اليوم السابع"

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

مكرم محمد أحمد: نرسل ملاحظاتنا على اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة خلال أيام

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإضافة كلية الطب لجامعة العريش

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة