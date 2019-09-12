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النيابة العامة ببنى سويف تفتح تحقيقا بعد حريق محدود بمحكمة ابتدائية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 09:57 م
النيابة العامة ببنى سويف تفتح تحقيقا بعد حريق محدود بمحكمة ابتدائية حريق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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طالبت النيابة العامة ببني سويف، اليوم الخميس، إدارة البحث الجنائي بالتحريات حول نشوب حريق محدود داخل محكمة ببا الإبتدائية والمستأنفة جنوب المحافظة، و تشكل لجنة من الأدلة الجنائية للانتقال لمكان البلاغ لتحديد نقطة بداية ونهاية الحريق وعما إذا كان استخدمت مواد معجلة للاشتعال من عدمه .
 
تلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بتلقيه بلاغا من الخدمات الأمنية الُمعينة لتأمين محكمة ببا الابتدائية والمستأنفة بانبعاث أدخنه من أحدي الغرف بفناء المحكمة الكائنة ببندر ببا بدائرة المركز.
 
ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء، وتم كسر باب الحجرة عقب استئذان النيابة العامة، وتم إخماد الحريق بواسطة طفايات الحريق والمياه.
 
وتبين من المعاينة نشوب حريق محدود بمروحة سقف غرفة بفناء مبني المحكمة، حيث أنه مبني مؤقت مدرسة،  مساحتها 18 متر تقريباً مخصصة للمعارضات الاستئنافية، أدي إلي اشتعال غلاف من البلاستيك المغطى به سقف الغرفة، وسقوط بعض من أجزائه المشتعلة أدي إلي احتراق أطراف أوراق بعض ملفات القضايا المتواجدة أعلي المكاتب والدولايب داخل الغرفة، وجاري حصر التلفيات بمعرفة النيابة العامة.
 
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، واستدعاء قسم الأدلة الجنائية لمكان الحريق للمعاينة والوقوف علي سببه.
 
 

بنى سويف

أمن بنى سويف

حريق بنى سويف

الأدلة الجنائية

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