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القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية وفرد خرطوش بالأقصر

الخميس، 12 سبتمبر 2019 11:43 م
القبض على عاطلين بحوزتهما بندقية وفرد خرطوش بالأقصر عاطل - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الأقصر، مساء اليوم الخميس، القبض على عاطلين بحوزتهما فرد وبندقية خرطوش وذلك بقصد الدفاع عن النفس فى مدينتى أرمنت والبياضية، وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتمكن ضباط وحدة مباحث أرمنت من ضبط "ح.ع.م" 30 سنة عاطل، مقيم بدائرة المركز، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش محلية الصنع عيار 16، و3 طلقات من العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للسلاح النارى والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، وتحرر عن ذلك المحضر 4310 إدارى أرمنت لسنة 2019، وتولت النيابة التحقيق.

وفى مدينة البياضية تمكن رجال مباحث مركز شرطة الأقصر من القبض على "ب.أ.م" 35 سنة عاطل مقيم بدائرة المركز، وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، فتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2536 إدارى مركز الأقصر لسنة 2019، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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