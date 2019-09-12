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الداخلية التونسية: ضبط 25 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

الخميس، 12 سبتمبر 2019 10:00 م
الداخلية التونسية: ضبط 25 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة الحرس الوطنى التونسى - أرشيفية
تونس /أ ش أ/

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ضبطت الوحدات التابعة للأمن الوطنى بولاية سيدى بوزيد التونسية، 13 شخصا كانوا بصدد التوجه إلى جزيرة قرقنة بولاية صفاقس، لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية.

وأفادت وزارة الداخلية، فى بيان اليوم، الخميس، بأنه تمت مصادرة مبالغ مالية بالعملتين التونسية والأجنبية كانت بحوزة المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و31 عاما.

كما تمكنت دورية تابعة للحرس الوطنى بولاية نابل من ضبط 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و46 عاما كانوا بصدد المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه ايطاليا.

أما فى ولاية المهدية، فضبطت دورية تابعة لمركز الحرس الوطنى بالولاية 3 أشخاص كانوا يعتزمون المشاركة فى عملية اجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.

 


تونس

الحرس الوطنى

الحرس الوطنى التونسى

الداخلية التونسية

المهاجرون

صفاقس

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