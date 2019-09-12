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البنك المركزى الدنماركى يخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى مستوى قياسى منخفض

الخميس، 12 سبتمبر 2019 06:54 م
البنك المركزى الدنماركى يخفض سعر الفائدة الرئيسى إلى مستوى قياسى منخفض البنك المركزى الدنماركى
كوبنهاجن (رويترز)

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خفض البنك المركزى الدنماركى، سعر الفائدة الرئيسى للإيداع بمقدار عشر نقاط أساس إلى -0.75 فى المئة، وهو مستوى قياسى منخفض بين الاقتصاديات المتقدمة، وذلك عقب قرار البنك المركزى الأوروبى فى وقت سابق اليوم خفض أسعار الفائدة وإعادة إطلاق برنامج لمشتريات السندات.

وقال المركزى الدنماركى فى بيان: "خفض سعر الفائدة هو نتيجة لخفض البنك المركزى الأوروبى معدلات سياسته النقدية بواقع 0.10 نقطة مئوية".

ويعيد هذا الخفض سعر الفائدة القياسى فى الدنمرك إلى المستوى الذى كان عنده قبل التغيير السابق للفائدة فى يناير 2016 .

والبلد الذى يحظى بأعلى تصنيف ائتمانى (AAA) كان بين أوائل الدول التى استحدثت أسعار فائدة سلبية فى 2012 لمنع المستثمرين من اختزان عملته، وهى أداة استثمارية آمنة، والمربوطة باليورو.

ويقول محللون إنه إذا خفض المركزى الأوروبى أسعار الفائدة مجددا فى ديسمبر، فإن البنك المركزى الدنمركى سيخفض الفائدة بمقدار عشر نقاط أساس أخرى إلى مستوى قياسى منخفض عند -0.85 بالمئة من أجل تفادى ارتفاع غير مرغوب فى قيمة الكرونة الدنمركية أمام اليورو.

 

 


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البنك المركزى الاوروبى

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