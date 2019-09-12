أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 12-9-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 12-9-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات أجنبية.

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات أجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 755.138 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، وسط مشتريات أجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 755.138 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 163.5 مليون ورقة مالية بقيمة 838.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 20.6 ألف عملية لعدد 172 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 57.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.47%، والعرب على 12.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.01% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.98%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 38.7 مليون جنيه، 26.5 مليون جنيه، 332 ألف جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 25.4 مليون جنيه، 59.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 15110 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2198 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 18355 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 5593 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 556 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.48% ليغلق عند عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

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