5 مشاريع صحية لخدمة الحجاج فى المشاعر المقدسة

كتبت هند عادل

انطلقت أفواج الحجيج اليوم للمشاعر المقدسة لقضاء يوم التروية بمشعر منى استعدادا للوقوف بالركن الأعظم بالحج "عرفات" غدا، وهو ما يتطلب توفير خدمات صحية عالية الجودة لخدمة حجاج بيت الله الحرام بهذه الأعداد الهائلة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بالمشاعر المقدسة والتى قد تصل إلى خمسين درجة مئوية حسبما ذكرت هيئة الطقس السعودية.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة السعودية إطلاق خمسة مشاريع جديدة فى المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج أثناء أداء مناسك الحج لهذا العام، وفقا لوكالة و ا س السعودية، حيث أنهت مشروع تسجيل مهابط الطيران، فى خمس مستشفيات "مستشفى عرفات العام، مستشفى الطوارئ فى منى، مستشفى حراء العام، ومستشفى النور التخصصى"، كما طورت 12 مركزا صحيا بمشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنها أنشأت غرفاً للنفايات الطبية، حيث تم تنفيذ 14 غرفة حسب مواصفات مكافحة العدوى، بزيادة غرفتين للنفايات الطبية فى المراكز الصحية فى مشعر منى، وغرفتين لمستشفى منى الشارع الجديد ومستشفى شرق عرفات، مشيرة إلى أنه تم تأهيل، وعزل بعض المرافق الصحية فى مشعر عرفات وتم الانتهاء منها.

وتضمنت الاستعداد لوقوف الحجاج بالمشاعر المقدسة إنشاء صالة الاستعراف فى مجمع المعيصم، وفقا للمعايير والاحتياجات الفعلية فى إطار التعاون بين وزارة الصحة، وزرارة الداخلية فى حالة الكوارث للتعرف على المتوفين.

كما تضمنت المشاريع تطوير قسم الطوارئ فى مستشفى الطوارئ فى منى، وذلك برفع الطاقة الاستيعابية فى قسم الطوارئ من 12 سريراً الى 21 سريراً، ورفع الطاقة الاستيعابية فى قسم الانعاش من أربعة أسرة إلى ستة أسرة، فيما تم استحداث أربعة أسرة فى قسم العناية المركزة القلبية.