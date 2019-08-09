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وقف البناء بمحل تجارى وعقار مخالف بحى الجمرك فى الإسكندرية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 08:15 م
وقف البناء بمحل تجارى وعقار مخالف بحى الجمرك فى الإسكندرية العقار المخالف
الاسكندرية - جاكلين منير

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شن حى الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملة لإيقاف أعمال بناء مخالفة بمحل تجارى كائن فى شارع الجداوى، دائرة قسم المنشية.

وأشار بيان صادر من الحى ،إلى أنه تشكلت الحملة من إدارات؛ المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع بالحى، وتم إيقاف الأعمال المخالفة وإزالة ما تم منها، وأيضًا مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة فى أعمال البناء.

يأتى هذا فى إطار المتابعة المستمرة والرقابة والرصد لأى أعمال مخالفة وإيقافها و تنفيذا لتعليمات الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية بالتصدى للبناء المخالف .

من جهة أخرى وبناء على توجيهات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول بوقف أعمال البناء المخالف، شنت وحدة التدخل السريع بحى المنتزة اول حملة للتصدى للبناء المخالف، يرافقه النقيب رئيس شرطة مرافق منتزه أول إيقاف الأعمال للعقار المخالف بنمره2 عزبة محسن من داخله زقزوق .

 وذلك لقيام المخالف بشدة خشبيه لسقف الدور الحادى عشر وقامت وحده التدخل السريع بالحى بوقف الأعمال وفك الشدة الخشبية بالكامل.


الاسكندرية

حى المنتزة

البناء المخالف

عقار مخالف

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