هند صبرى تمنع ابنتيها من مشاهدة ''الفيل الأزرق 2'' لمشاهد الرعب فيه

كتبت - هناء أبو العز

منعت الممثلة التونسية هند صبري ابنتيها عليا وليلى أحمد الشريف، من مشاهدة فيلمها الجديد "الفيل الأزرق 2"، مؤكدة أنها تعهدت أمام نفسها سابقا بعدم المشاركة في أي عمل فني تخجل من مشاهدة ابنتيها له، ولكنها قررت منعهما من دخول الفيلم مؤقتا إلى حين تجاوز مرحلة الطفولة.

وأضافت صبري فى تصريحات نقلها موقع "موزاييك" التونسى: "لا أقدم عملاً لا تشاهده ابنتاي، لكنهما ستريانه بعد عدة سنوات، لأنه فيلم رعب وهما صغيرتان على هذا النوع من الأفلام".

ونقل الموقع التونسى، أن موقف هند جاء متوافقا مع تحذير طبيبة نفسية من خطورة مشاهدة الجزء الثاني لفيلم "الفيل الأزرق" للنجوم كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري وإياد نصار، مؤكدة أن أحداث الفيلم قد تصيب المشاهد تحت عمر 18 سنة بأمراض القلق والتوتر، وتوقعت أن تزيد أعداد زيارات الأطفال إلى مراكز الطب النفسي خلال الشهور القادمة بسبب هذا الفيلم، وفق ما كتبته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي.