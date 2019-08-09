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و"البيئة" تتولى مخالفات الذبح بالشوارع..

مديرية "البيطري بالمنيا": ذبحنا أكثر من 900 رأس ماشية بمجازرنا فى يوم واحد

الجمعة، 09 أغسطس 2019 09:59 م
مديرية "البيطري بالمنيا": ذبحنا أكثر من 900 رأس ماشية بمجازرنا فى يوم واحد أضاحى - أرشيفية
المنيا : جمال محمد

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قال الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن مجازر المحافظة المختلفة على أتم استعداد لاستقبال المواطنين لذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى بالمجان.

وأضاف عثمان لـ"اليوم السابع" أن المجازر حققت رقما غير مسبوق بذبح 900 رأس ماشية خلال يوم الخميس الماضي وهو عدد كبير يتم خلال يوم واحد، وهذا يدل على جاهزيتنا لاستقبال أي أعداد للحفاظ على البيئة المحيطة من الذبح بها.

وعن عقوبات الذبح بالشوارع خلال عيد الأضحى قال مدير الطب البيطري بالمنيا إن العقوبات تتولاها إدارة البيئة والمحليات، والتي ستقوم بالتفتيشات اللازمة خلال يوم العيد لتحرير المحاضر ضد المخالفين.

 

 


بيطري المنيا

المنيا

عيد الأضحى

أهالي المنيا

ذبح الأضاحي

العيد

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