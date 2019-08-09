محافظ البحيرة يشدد على مواجهة التعديات على أملاك الدولة خلال العيد

كتب فريق المحافظات

ترأس اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة بمدينة دمنهور للوقوف على جاهزية الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية لاستقبال عيد الاضحى المبارك.

وشدد محافظ البحيرة على متابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة خلال فترة أيام العيد والتأكيد على جاهزية شركات المياه والكهرباء والغاز والتنبية بضرورة تواجد نوباتجيات خلال فترة الاجازات وذلك لمواجهة اى احداث طارئة.

شارك فى اجتماع غرفة العمليات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ و المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام للمحافظة وحازم الاشمونى السكرتير العام المساعد ووكلاء الوزارات ومديرى المصالح الحكومية .