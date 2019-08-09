فتح 22 مجزر لذبح الأضاحى ووقف إجازات البيطريين فى العيد بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى - حمدى عبد العظيم

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رفع درجة الإستعداد وإعلان حالة الطوارئ بجميع مجازر اللحوم بالمحافظة و إلغاء إجازات الأطباء البيطريين إستعداداً لإستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى انه تقرر فتح المجازر لإستقبال الأضاحى بالمجان خلال أيام العيد و ذلك بعد إنتهاء أعمال الصيانة اللازمة من صرف صحى و توفير مصدر للمياه و الكهرباء طبقا للإشتراطات البيئية و الصحية للحفاظ على سلامة اللحوم.

وجه المحافظ مدير مديرية الطب البيطرى بالتنسيق مع رؤساء المراكز و المدن و الأحياء بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأضاحى منعا للذبح خارجها و حفاظا على نظافة الشوارع وسلامة الذبائح من التلوث مؤكدا انه تقرر تشكيل لجان لرصد عمليات الذبح بالشوارع و توقيع غرامات كبيرة على المخالفين و ذلك طبقا لأحكام القانون المنظمة فى هذا الشأن.

ومن جانبه أوضح الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى جاهزية المجازر لإستقبال أضاحى المواطنين بالمجان طوال أيام عيد الأضحى المبارك و الإنتهاء من عمل الصيانة اللازمة لخطوط الصرف الصحى و المياه بالمجازر والتأكد من توافر أدوات الكشف على اللحوم من سكاكين ومطهرات وذلك حفاظاً على البيئة و سلامة المذبوحات وتقديمها بشكل يليق بالمواطنين .

على جانب آخر، أكد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية انتهت من استعداداتها لذبح وتوزيع 715 عجل بلدى منهم 25 عجل بلدى فى قرى محافظة الشرقية، حيث يتم الذبح فى مجازر وزارة الزراعة المعتمدة بأولاد صقر .

وأوضح شعبان أن عملية الذبح سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك إلى عصر آخر أيام التشريق، ويلى مرحلة الذبح التجذير والتصفية والتعبئة والتغليف وتوزيعها على القرى الأكثر احتياجا بمحافظة الشرقية .

كما أشار محمود فؤاد نائب مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية قد أطلقت مبادرة "أضحيتك فرحة ليك وليهم" حيث تستهدف المبادرة إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفى نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجاً بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكاني.

وتابع أن الجمعية تقوم هذا العام بمحافظة الشرقية بتوزيع 56 ألف كيلو لحوم أضاحى وبالتوازى مع ذبح وتوزيع لحوم الأضاحى البلدية داخل مصر تقوم لجنة من الأورمان بالسفر الى دولة البرازيل التى يتم استيراد اللحوم منها والبداية باختيار العجول المراد ذبحها بما يناسب شروط الاضاحى فى الإسلام، وكذلك البدء بذبحها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بعد صلاة عيد الاضحى بتوقيت بلد استيرادها مع التأكد من جودة التعبئة والتغليف وضمان سلامة الشحن إلى مصر لتوزيعها على غير القادرين فور وصولها وذلك بحضور عدد من الاطباء البيطريين ولجنه من المركز الإسلامى بالبرازيل .

يذكر أن جمعية الأورمان سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات التنموية بمحافظة الشرقية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة ، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان و بطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى .