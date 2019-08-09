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غرامات لمن يذبح الأضاحى خارج المجازر الحكومية ببورسعيد

الجمعة، 09 أغسطس 2019 02:24 م
غرامات لمن يذبح الأضاحى خارج المجازر الحكومية ببورسعيد المهندس كامل أبوزهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد
كتب فريق المحافظات

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أكد المهندس كامل أبوزهرة سكرتير عام محافظة بورسعيد فى تصريح خاص لــ "اليوم السابع" أن المحافظ اللواء عادل الغضبان حذر من ذبح الأضاحى خارج المجازر الحكومية المخصصة للذبح بمنطقة القابوطى الجديد للحد من التلوث ولما يترتب على الذبح خارج المجازر من أضرار بالصحة العامة للمواطنين.

ولفت إلى أن الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء سوف تطبق الغرامات المالية الرادعة وفقا للقانون وذلك لمن يقوم بذبح الأضاحى بالشوارع والميادين أو من يلقى بفضلاتها ومخلفاتها بالطريق العام.

وتابع: أن هناك محاضر بيئية لكل من يخالف التعليمات والقوانين والقرارات التى من شأنها الحفاظ على الصحة العامة، مشيرا إلى أن المحافظ طالب بضرورة التعاون بين المواطنين والأجهزة التنفيذية الإلتزام بالتعليمات للحفاظ على البيئية بكل ما لها وما عليها لكونها مسئولية مشتركة.

ومن جهة أخرى، أكد أبوزهرة تكثيف حملات التفتيش والمتابعة من ممثلى الصحة والبيئة والطب البيطرى والتموين لمتابعة المجازر والأسواق لضمان جودة السلع الغذائية واللحوم المعروضة للمواطنين وتحرير محاضر رادعة للمخالفين.


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بورسعيد

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