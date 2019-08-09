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عميد آداب الزقازيق يعلن عن دورات لغير الناطقين باللغة العربية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:00 ص
عميد آداب الزقازيق يعلن عن دورات لغير الناطقين باللغة العربية الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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قال الدكتور عماد مخيمر عميد كلية الآداب جامعة الزقازيق ان سيتم البدء فى إضافة برنامج الخرائط والمساحة ونظم المعلومات الجغرافية  ليصبح إجمالى عدد أقسام الكلية 11 قسم يدرس بهم ما يقارب من 25 الف طالب وطالبة

واضاف ان هذا البرنامج سيكون برنامجا متميزا بمصروفات وتخصص فيه الطالب من الفرقة الاولى بعكس البرنامج العادى والذى يتخصص الطالب به فى الفرقة الثالثة.

ويتيح هذا البرنامج للخريج العمل فى مجالات متنوعة ومتطورة مثل العمل فى مجال المساحة بأنواعها مجال الخرائط ومجالات نظم المعلومات المتعلقة بالمناخ وغيرها من المجالات

وجارى العمل على الانتهاء من برامج أخرى خلال العام المقبل وهى برنامج الترجمة الفورية باللغة الانجليزية والترجمة الفورية باللغة الفرنسية

وأوضح مخيمر أن الكلية تجهز لعقد ندوات الى  الطلاب الجدد وأولياء أمورهم بعد اجازة عيد الأضحى لتعريفهم أقسام الكلية المختلفة وشروط الالتحاق بكل قسم ومجالات العمل بعد التخرج يحاصر فيها عميد الكلية والدكتور عماد عبد الرازق وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورؤساء الأقسام.

كما تستعد الكلية لعقد دورات مجانية لطلاب لقسمى اللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية وسيتم عقد دورات بمركز اللغة العربية بالكلية لغير الناطقين باللغة بها  وذلك من طلاب جامعة الأزهر وجامعة الزقازيق لمساعدتهم فى إتقان اللغة العربية وليستطيعوا استيعاب دراستهم والاندماج مع المجتمع.

وأشار عميد كلية الآداب انه تم اعلان نتايج جميع الأقسام بالكلية خاصة وأن التصحيح الإلكترونى تم بنسبة 100% مع وجود 30 %   كأسئلة مقالية فى المواد التى تتطلب ذلك خاصة بأقسام اللغات وقد ادى لتصحيح الالكترونى الى ارتفاع نسب النجاح والتقليل من تظلمات الطلاب وارتفاع تقديرات الطلاب ولفت مخيمر أن امتحانات دور سبتمبر لطلاب الفرقة الرابعة الذين لديهم مادة او مادتين رسوب  سيتم فى أول سبتمبر.

وأشار أنه الكلية تضم عدد من الاقسام تخدم المجتمع متمثلة فى 4 لغات هى العربية والانجليزية والفرنسية والاسبانية  وسيتم إضافة قسم اللغة الألمانية واللغة الصينية بالاضافة إلى تخريج أخصائيين نفسيين واجتماعيين من أقسام علم النفس والاجتماع، يخدمون التربية والتعليم من خلال عملهم بالمدارس والمستشفيات والقطاع الخاص بالإضافة إلى تخريج مدرسين لمادة الجغرافيا واخصائيين مساحين ونظم المعلومات الجغرافية من قسم الجغرافيا ناهيك عن وجود قيم التاريخ الذى يخرج خريجين فى مجال السياحة والآثار و مدرسين لمادة التاريخ.

واعلن مخيمر أنه تم افتتاح مدرجين جديدين بالكلية  لخدمة العملية التعليمية بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز معمل متكامل للغات حيث يقوم الطالب بالتدريب داخل المعمل على كيفية الأستماع والنطق الصحيح للغات من خلال أجهزة سمعية وبصرية تساعد الطالب فى التعامل مع اللغات الأجنبية بفصاحة.

وجارى انشاء أستديو خاص  لقيم الإعلام لتدريب الطلاب على النواحى العملية والتطبيقية تحت إشراف أساتذة قسم الإعلام بالكلية وذلك لإعداد الطالب لمنافسة سوق العمل.

وجارى تحديث معمل علم النفس لتدريب الطلاب على مقياس الذكاء والشخصية والأمراض النفسية والعقلية.

 

 


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