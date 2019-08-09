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ضبط 3540 هاربا من أحكام وتحصيل 95460 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 08:18 م
ضبط 3540 هاربا من أحكام وتحصيل 95460 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية ــ مصطفى عادل

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء محمود حمزة مدير الأمن.

أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 3540 متهما، منهم 1030 حكما جزئيا، و 110 أحكام مستأنفة، و2357 حكم غرامات، 40 حكم مخالفات،و ضبط 3 متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 95 ألفا 460 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.

 

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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