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صور.. نجاح أول جراحة لتركيب شريان صناعى لمريض بمستشفى تأمين بنى سويف

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:20 م
صور.. نجاح أول جراحة لتركيب شريان صناعى لمريض بمستشفى تأمين بنى سويف العملية
بنى سويف أيمن لطفى

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نجح فريق طبى بمستشفى التأمين الصحى ببنى سويف، فى إجراء أول عملية جراحية لتركيب شريان صناعى لمريض يعانى من انسداد أحد الشرايين، وذلك بإشراف من الدكتور سيف الدين عبدالشكور رئيس فرع التأمين الصحة بالمحافظة.

وأكدت المستشفى، فى بيان لها، اليوم الجمعة أن المريض "أ. ع. م" 42 سنة، كان يعانى من انسداد شريان فوق الركبة، وقرر الأطباء ضرورة إجراء جراحة لتركيب شريان صناعى بالطرف السفلى لعلاج الانسداد.

وأجرى العملية الجراحية فريق طبى يضم كلا من الدكتور محمد حسن عبد المولى، استشارى الأوعية الدموية والدكتور عبد العزيز زين العابدين، استشارى الاوعية الدموية والدكتور محمد نشأت، أخصائى الجراحة العامة والدكتور أحمد قرنى، استشارى التخدير بالمستشفى، بإشراف من الدكتورة سناء عبد الرحيم، مدير العمليات ومشاركة زوبة شعبان، رئيسة التمريض وصباح عبد الحليم، رئيس العمليات، وطاقم التمريض إيمان نصر وصفاء سلامة وصفاء حنفى واسماء شعيب وحسام حسن، واحتجز المريض بالمستشفى لحين تماثل للشفاء.

 

الاطباء
الاطباء

 

جراحة لتركيب شريان صناعى (1)
 

 

جراحة لتركيب شريان صناعى (2)
 

 

جراحة لتركيب شريان صناعى (3)
 

 

جراحة لتركيب شريان صناعى (4)
 

 

جراحة لتركيب شريان صناعى (5)
 

 

جراحة لتركيب شريان صناعى (7)
 

 


مستشفى التأمين الصحى ببنى سويف

إنسداد شريان فوق الركبه

جراحه الاوعيه الدمويه

تركيب شريان صناعي

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