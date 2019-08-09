صور.. محافظ بورسعيد يزور قسم العرب ويهنئ رجال الشرطة بعيد الأضحى المبارك

بورسعيد- السيد فلاح

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، قسم شرطة العرب، لتقديم التهانى بعيد الأضحى المبارك، لقياداته وضباطه ومجنديه وأفراده المدنيين.

جاء ذلك بحضور اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد واللواء عبد الوهاب شعراوي، مدير مباحث بورسعيد والمهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة واللواء حسام بدرة، مساعد مدير أمن بورسعيد، والعميد محمد خضير، مأمور القسم.

وخلال الزيارة أشاد محافظ بورسعيد بمجمل مجهودات رجال الشرطة ببورسعيد فى ضبط الأوضاع الأمنية بالمحافظة، والحفاظ على أجواء الهدوء والاستقرار السائدة، والتصدى للخارجين عن القانون.



محافظ بورسعيد يزور قسم العرب



محافظ بورسعيد يزور قسم العرب



محافظ بورسعيد يزور قسم العرب



محافظ بورسعيد يزور قسم العرب



محافظ بورسعيد يزور قسم العرب



محافظ بورسعيد يزور قسم العرب



محافظ بورسعيد يزور قسم العرب