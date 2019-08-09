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صور.. عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة بطاقة 23 ألف حاوية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:20 م
صور.. عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة بطاقة 23 ألف حاوية عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة
الإسماعيلية - السيد فلاح

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، اليوم الجمعة، نجاح عبور أكبر سفينة حاويات فى العالم  MSC GULSUN فى أول رحلة بحرية لها منذ تدشينها، عبر قناة السويس الجديدة، ضمن قافلة الجنوب فى رحلتها القادمة من ميناء XINGANG، والمتجهة إلى شمال غرب أوروبا وترفع علم بنما.

وأكد الفريق مُهاب مميش أن قناة السويس ستظل عصب التجارة العالمية والممر الملاحى الأكبر فى العالم والأكثر تطوراً حيث تواكب إدارة الملاحة فى القناة التكنولوجيا الأحدث فى صناعة النقل البحرى والتى تشهد تطورًا متسارعًا يستلزم التعامل معه بحرفية شديدة، لافتاً إلى أن هيئة القناة تتابع عن كثب التطورات المتلاحقة وتواكبها من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى للقناة علاوة على جهود تحديث وتحسين الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة ورفع كفاءة الكوادر العاملة.

وتتبع سفينة الحاويات العملاقة الخط الملاحىMSC  وتتفرد بكونها السفينة الأولى من نوعها التى تصل سعتها 23756 حاوية وتعد واحدة ضمن 11 سفينة شقيقة بدء الخط الملاحى ببنائها بترسانتى سامسونج ودايو الكوريتين فى عام 2017، والمخطط تشغيلها على طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا عبر قناة السويس ضمن الخدمة الملاحية  AE 10/ SILK وذلك بالتعاون مع الخط الملاحى MAERSK LINE.

ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 61.4 متر وهو ما يقل قليلاً عن أقصى عرض مسموح به والذى يبلغ 62.1 متراً، فيما يبلغ غاطسها 16 متراً، وتبلغ حمولتها الكلية 232 ألف طن، وتتميز هذه السفينة التى تنتمى إلى فئة Megamax 24" " ذات السعة التى تصل إلى 23 ألف حاوية عن الجيل الأول من سفن Megamax23"" التى تتراوح سعتها من الحاويات ما بين 18 ألف إلى 20 ألف حاوية بقدرتها التى تتسع لرص 24 صفاً بعرض السفينة مقارنة بـ 23 صفاً فى الفئة الأصغر وهو ما أدى بالتبعية إلى زيادة عرض السفينة من 59 متراً فى الجيل الأول إلى 61.4 مترًا فى الجيل الجديد.

السفينة--MSC-GULSUN--تعبر-القناة-في-أول-رحلة-لها-عبر-قناة-السويس-9أغسطس-2019
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 

 

السفينة--MSC-GULSUN--تعبر-القناة-في-أول-رحلة-لها-عبر-قناة-السويس-9أغسطس-2019---
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 

 

الفريق-مهاب-مميش-ومعه-السادة-كبار-مرشدي-هيئة-قناة-السويس-الذين-قاموا-بإرشاد-أكبر-سفينة-حاويات-في-العالم-
الفريق مهاب مميش ومعه السادة كبار مرشدي هيئة قناة السويس الذين قاموا بإرشاد أكبر سفينة حاويات في العالم

 

الفريق-مهاب-مميش-يهدي-درع-قناة-السويس-لربان-السفينة-الكابتن-سوما-لاورو
الفريق مهاب مميش يهدي درع قناة السويس لربان السفينة الكابتن سوما لاورو

 

عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (1)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (2)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (3)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (4)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (5)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (6)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (8)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (9)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (10)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (13)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (14)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (15)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (16)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (18)
 
عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم قناة السويس الجديدة (19)
 

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