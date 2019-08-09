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صور.. تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بأحياء الإسكندرية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:47 م
صور.. تجهيز ساحات صلاة عيد الأضحى المبارك بأحياء الإسكندرية تجهيز ساحات الصلاة
الاسكندرية جاكلين منير

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كثفت أحياء الإسكندرية أعمال تجهيز ساحات الصلاة لاستقبال المصليين فى عيد الأضحى المبارك، حيث قام مركز و مدينة برج العرب بتجهيز ساحات الصلاة ،بناءاً على توجيهات المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة برج العرب بتجهيز ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك.

و أشار بيان صادر اليوم إلى أن شركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة قامت بتجهيز ساحتين لصلاة العيد وهما، الساحة الأولى بشارع أنور السادات بجوار ديوان عام المركز ، والساحة الثانية بشارع جمال عبد الناصر مقابل لمسجد المروة.

من جهه أخرى و تحت إشراف حمدي عبدالعليم شامه رئيس حي المنتزه أول و بتواجد مدير إدارة الرقابة والرصد البيئي قام اليوم الجمعة أخصائي الرصد البيئي بمتابعة أعمال غسيل الأرصفة بشارع 45 قبلي و بحري و ذلك تجهيزا لساحات الصلاة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك .

فيما قامت إدارة الطرق بالحي لمتابعة أعمال الرصف واستكمال شارع هدي الإسلام تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ومتابعة إدارة الطرق بالحي.

و فى نفس السياق قامت المتابعة الميدانية بحى العجمى بحملة تطهير المساجد الواقعة فى نطاق الحى استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك وتم تطهير المساجد "مسجد قبضايا -مسجد السيدة زينب- مسحد مكة - مسجد الرجاء - مساجد بقطاع الدخيلة مسجد ناجى -مسجد سنانى- مسجد الفتح" و رشها بالمبيدات المصرح بها من وزارة الصحة.

 

 

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (1)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (1)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (2)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (2)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (3)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (3)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (4)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (4)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (5)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (5)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (6)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (6)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (7)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (7)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (8)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (8)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (9)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (9)

 

تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (10)
تجهيز ساحات الصلاة بالاسكندرية (10)

 


اخبار الاسكندرية

ساحات الصلاة بالاسكندرية

عيد الاضحى

احياء الاسكندرية

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