صور .. اضبط مخالفة.. مياه الصرف الصحى تغرق شوارع مدينة بلبيس بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أعرب عدد من أبناء من مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، عن استيائهم الشديد من حدوث طفح بمياه الصرف الصحى من المواسير تسبب فى إعاقة حركة الأهالى فضلا عن الرائحة الكريهة.

وقال أيمن سالم من أبناء مدينة بلبيس، إن مياه الصرف تغرق عددا من شوارع بلبيس، وخاصة منطقة الساحة الشعبية، دون تدخل من المسئولين.

وناشد عدد من الأهالى القائمين على شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بمركز بلبيس، بسرعة التدخل وتوجيه عمال الصرف الصحى لتسليك بيارات الصرف بالشوارع، وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى.

وقال مصدر بمجلس مدينة بلبيس، إنه تم مخاطبة شبكة مياه لشرب والصرف الصحي، وجارى العمل على رفع المياه من الشوارع وتطهير البيارات.



مياه الصرف الصحى تغرق شوارع مدينة بلبيس بالشرقية

مياه الصرف الصحى تغرق شوارع مدينة بلبيس بالشرقية

مياه الصرف الصحى تغرق شوارع مدينة بلبيس بالشرقية