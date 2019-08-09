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صحة بنى سويف: فحص 1412 مواطنا فى قافلة طبية بـ"على حمودة"

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:00 ص
صحة بنى سويف: فحص 1412 مواطنا فى قافلة طبية بـ"على حمودة" جانب من القافلة الطبية
بنى سويف أيمن لطفى

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نظمت مديرية الصحة ببنى سويف قافلة طبية شمال بنى سويف، وفحص الأطباء خلالها 1412مواطنا فى تخصصات متنوعة، وصرفت صيدلية القافلة العلاج اللازم للمرضى.

وذلك برعاية من المستشار هانى عبدالجابر محافظ بنى سويف، و بإشراف من  الدكتورة وفاء لصادق مدير إدارة القوافل بالوزارة، والدكتور أحمد بغدادى القائم بأعمال وكيل الوزارة، والدكتورة هايدى محمد  منسق القوافل الطبية بالمديرية.

وأشار بيان لمديرية الصحة إلى أن القافلة المجانية التى عقدت على مدى يومين بقرية على حمودة  بمركز  ناصر شمال المحافظة، شملت 12 عيادة بها 10 تخصص طبى، وأجرى فنيو القافلة 54 حالة بمعمل  الدم -  19 بمعمل الطفيليات - 12 حالة أشعة - 23  موجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل 10  حالات للمستشفيات،  6 حالات للعلاج على نفقة الدولة، كما نفذ مسؤلو التثقيف الصحى عدة ندوات توعية، شملت محاضرات عن الالتهاب الكبدى الفيروسى - تنظيم الاسرة - الرضاعة الطبيعية - النظافة الشخصية - التغذية السليمة - أورام الثدى - والأمراض غير السارية، بحضور 132 سيدة من المترددات على القافلة .

 

 


قوافل طبيه علاجيه

فحص الحالات المرضيه

صحه بنى سويف

قريه على حموده

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