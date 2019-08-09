سفينة إنقاذ تنتشل 80 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

(أ ش أ)

تمكنت سفينة تابعة لمنظمة المساعدات الإنسانية الدولية "أطباء بلا حدود" من إنقاذ 80 مهاجرًا من قارب مطاطى قبالة ساحل ليبيا.

ونشر الحساب الرسمى لمنظمة أطباء بلا حدود، عبر تويتر، صورتين من عملية الإنقاذ، موضحة أن المهاجرين كانوا فى محنة".





فيما أشارت شبكة "إيه بى سى نيوز الأمريكية، إلى أن مسئولى الخط الهاتفى الساخن للمهاجرين، الذى تديره شبكة من النشطاء، أفادوا بتلقى بلاغًا بشأن وجود قارب قبالة الساحل الليبى ويحمل على متنه 80 شخصًا، من بينهم خمسة نساء وأربعة أطفال، حيث قاموا بإبلاغ السلطات وسفينة الإنقاذ التى تحمل العلم النرويجى "أوشن فايكنج".





وكان ماتيو سالفينى، وزير داخلية إيطاليا، الذى أثار أزمة حكومية فى بلاده، صرح بأنه يستعد لتوقيع حظر بشأن دخول السفن إلى المياة الإقليمية الإيطالية، وأوضحت الشبكة أنه بموجب مرسوم حكومى جديد، فإن تلك السفن ستتعرض لخطر دفع غرامة قدرها مليون يورو.



