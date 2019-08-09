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سعر الذهب يتراجع 3 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 بـ682 جنيها

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:29 م
سعر الذهب يتراجع 3 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 بـ682 جنيها ذهب
كتب إسلام سعيد

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تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة  9 أغسطس 2019 فى مصر، بقيمة 3 جنيهات لينخفض سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 682 جنيها للجرام.
 
انخفاض سعر الذهب فى مصر، جاء نتيجة تراجع الأسعار العالمية للذهب من 1507 إلى 1496 دولارا .

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي:

عيار 18 سجل اليوم 584 جنيها للجرام
 
عيار 21 سجل اليوم 682 جنيها للجرام
 
عيار 24 سجل اليوم 789 جنيه للجرام
 
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5456 جنيها
 
أوقية الذهب تسجل الآن 1496 دولار.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.
 
أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.
 
 

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