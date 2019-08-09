سعر الذهب يتراجع 3 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 بـ682 جنيها

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 فى مصر، بقيمة 3 جنيهات لينخفض سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر إلى 682 جنيها للجرام.

انخفاض سعر الذهب فى مصر، جاء نتيجة تراجع الأسعار العالمية للذهب من 1507 إلى 1496 دولارا .



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالي: عيار 18 سجل اليوم 584 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 682 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 789 جنيه للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5456 جنيها

أوقية الذهب تسجل الآن 1496 دولار.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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