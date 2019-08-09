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رئيس مدينة إسنا يناقش ملف التقنين والإستعداد لعيد الأضحى المبارك

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:48 ص
رئيس مدينة إسنا يناقش ملف التقنين والإستعداد لعيد الأضحى المبارك جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، إجتماع مع نواب رئيس المدينة ورؤساء القرى ومسئول منظومة التقنين بالمدينة، ناقش خلاله آخر المستجدات بملف التقنين والتنبيه على أصحاب طلبات التقنين بسرعة دفع نسبة 25% لمن لهم حق التعاقد حسب الكشوف الواردة من المنظومة بالمحافظة وسرعة انهاء إجراءات التعاقد وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ووجه رئيس مدينة إسنا، برفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك بمختلف القطاعات والمرافق العامة، ومنع الإجازات لجميع القيادات التنفيذية ونواب رئيس المدينة ورؤساء القرى بما يضمن تيسير العمل خلال هذه المناسبة، وتشكيل غرفة عمليات بمقر المركز للتواجد الدائم بين المواطنين وعمل نوبتجيات طوال الـ24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الأضحى لتلقى البلاغات وشكاوى الموطنين طوال اليوم والعمل على حلها لتوفير سبل الحياة للمواطنين خلال الاحتفالات وأيضا الاهتمام بمستوى النظافة بالشوارع العامة والجانبية.

 

 

 


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