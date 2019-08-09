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دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى الأقصى أول أيام العيد لمنع اقتحامه

الجمعة، 09 أغسطس 2019 10:10 ص
دعوات فلسطينية لشد الرحال إلى الأقصى أول أيام العيد لمنع اقتحامه مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك
كتب أحمد جمعة

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دعت الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف والشئون الإسلامية الفلسطينية، ودار الإفتاء بالقدس، جميع أئمة مساجد القدس لإغلاق المساجد وتأدية صلاة العيد فى المسجد الأقصى فقط، ردا على قرارات الاحتلال الإسرائيلى بمنع المصلين من إقامة صلاة العيد فى الأقصى.

وشددت الهيئات الثلاث، فى بيان مشترك صدر اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، على ضرورة الزحف أول أيام عيد الأضحى نحو القدس، مؤكدة جواز تأجيل ذبح الأضاحى لليوم الثانى من العيد حتى يعمر الأقصى.

وطالبت الهيئات الإسلامية الفلسطينية، جميع أئمة المساجد بإعلان هذا القرار فى خطبة الجمعة، لافتة إلى أن عيدنا رباط، وأهالى بيت المقدس وأكنافه سيقفون على قلب رجل واحد أمام أطماع قطعان المستوطنين، كما وستقف الهيئات الثلاث صفا واحدا ضد فرض أى تقسيم مكانى أو زمانى للمسجد الأقصى.

كانت منظمات ما يسمى "الهيكل" المزعوم والجمعيات الاستيطانية دعت أن يكون يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الأضحى الذى يتزامن مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" يوما لمشاركة المستوطنين فى الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى، والمشاركة بالمسيرة التى ستنطلق من باب الخليل باتجاه الأقصى.


الاقصى

اقتحام الاقصى

اخبار فلسطين

الاحتلال الاسرائيلى

المستوطنات الاسرائيليه

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