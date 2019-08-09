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حبس 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهما مخدرات

الجمعة، 09 أغسطس 2019 01:10 م
حبس 2 من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهما مخدرات حبس - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة العاشر من رمضان بالشرقية، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس 2 من العناصر الإجرامية، لحيازتهم مواد مخدرات لترويجها بالسحر والجمال، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، نائب مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو ءوف،  مدير المباحث الجنائية بالشرقية، عاطل سنة 25  مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية،.لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وذلك أثناء تواجده بمدخل قرية السعدية بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزته ( 50 جرام لمخدر الحشيش- 120 قرص مخدر – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للموادالمخدرة بقصد الإتجار، كما تم ضبط عاطل  20 سنة،.لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ، وبحوزته ( 25 جرام لمخدر الهيروين - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للموادالمخدرة بقصد الإتجار.

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


الشرقية

السحر والجمال

العاشر من رمضان

بلبيس

مواد مخدرة

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