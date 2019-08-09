سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 04:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

حبس تشكيلا عصابيا تم ضبطه أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بسوهاج

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:50 م
حبس تشكيلا عصابيا تم ضبطه أثناء الحفر والتنقيب عن الأثار بسوهاج حبس - أرشيفية
كتب فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت النيابة العامة بأخميم حبس تشكيلا عصابيا تخصص فى الحفر والنتقيب عن الأثار وذلك عقب ضبط أعضاء التشكيل داخل مسكن وبحوزتهم أدوات الحفر ووجود حفره بعمق 17 متر ووجود بعض الشواهد الأثرية من فخار وخلافه 4 أيام على ذمة التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط مباحث السياحة والآثار بسوهاج، بإشراف العميد أحمد رفعت مفتش المباحث، عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى الحفر والتنقيب عن الاثار داخل مسكن بمدينة أخميم.

كانت معلومات قد وردت إلى اللواء سامى غنيم مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، أكدت صحتها التحريات مفادها قيام تشكيلا عصابيا بالحفر والتنقيب عن الاثار داخل مسكن أحد المطلوبين فى قضايا شيكات.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث، أشرف عليه اللواء مدحت منتصر مدير مباحث الإدارة العامة لمباحث الاثار، العميد أحمد رفعت مفتش مباحث الآثار، بتقنين الإجراءات، قامت مأمورية من ضباط شرطة السياحة والآثار بسوهاج برئاسة العقيد أحمد مصطفى رئيس مباحث أثار سوهاج بالإشتراك مع الرائد إبراهيم صقر معاون أول مباحث أخميم، استهدفت مسكن عادل . ا. ح 35 سنة عامل ويقيم بشارع الــ 40 بأخميم وأثناء التفتيش تم ضبط احمد . ا . ع صاحب مكتب عقارات وأحمد . ا . ا . ع بالمعاش ويقيم بالإسكندرية وأحمد . ص . ز مهندس زراعى ويقيم سوهاج وطلغت . ب . ع نجار ويقيم أخميم.

وعثر داخل المسكن على حفره دائرية بقطر 150سنتنمتر وعمق 17 متر تقريبا و3 مواتير لشفط المياه وأدوات الحفر والتنقيب وبعض اشواهد الأثرية من كسر الفخار.

تم التحفظ على المسكن ومكان الحفر وبمواجهة المتهمين أعترفوا بتكوين تشكيلا عصابيا للحفر والتنقيب عن الاثار بدائرة مركز أخميم  بقصد التربح وكشفت التحريات أن المتهم الاول صاحب السكن محل الحفر مطلوب فى عدد 6 قضايا شيكات أحكام مستأنفه.

تم تحرير محضرا بالواقعة برقم 3336 إدارى مركز شرطة اخميم وجار وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.


سوهاج

مديرية امن سوهاج

شرطة السياحة والاثار

اخميم

حفر وتنقب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. شروط ومواعيد التقدم لجائزة الطيب صالح

فيديو جراف.. شروط ومواعيد التقدم لجائزة الطيب صالح

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

هدف ميسي ضد ليفربول الأجمل فى دوري ابطال اوروبا 2019.. فيديو

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

منتخب مصر لناشئات الاسكواش يتوج ببطولة العالم بعد الفوز على ماليزيا

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

صور .. وصول جينفير لوبيز إلى مطار العلمين بصحبة منظم حفلها

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

فيديو معلوماتى.. خدمات وعمليات تقدم لأول مرة بمنظومة التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة