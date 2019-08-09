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تعرف على خطة أمن الإسكندرية لتأمين المواطنين فى احتفالات عيد الاضحى المبارك

الجمعة، 09 أغسطس 2019 05:18 م
تعرف على خطة أمن الإسكندرية لتأمين المواطنين فى احتفالات عيد الاضحى المبارك قوات أمن - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أنهت مديرية أمن الإسكندرية استعدادتها لتأمين المواطنين فى احتفالات عيد الاضحى المبارك وتأمين كافة المنشآت بالمحافظة.

واستعدت مديرية أمن الإسكندرية بتنفيذ إجراءات أمنية واسعة النطاق للحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها وصورها وتحقيق الانضباط وحماية وتأمين المواطنين أثناء احتفالهم بعيد الأضحى المبارك.

تضمنت الإجراءات والخطط الأمنية نشر الأقوال والارتكازات الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور ودور العبادة والمنشآت الهامة والحيوية، فضلاً عن الدفع بعناصر الشرطة النسائية وتعزيز الخدمات بالمتنزهات والحدائق والميادين العامة ودور السينما والمناطق التجارية التى تشهد تجمعات جماهيرية.


الاسكندريه

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