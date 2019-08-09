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تعرف على استعدادات المدن الجديدة لعيد الأضحى وتجهيز ساحات الصلاة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 03:00 ص
تعرف على استعدادات المدن الجديدة لعيد الأضحى وتجهيز ساحات الصلاة ساحة صلاة - ارشيفية
كتب أحمد حسن

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أنهت أجهزة المدن الجديدة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتم تكثيف الرقابة علي الأسواق ومتابعة توفير السلع الغذائية واللحوم البلدية فضلا عن توفير أماكن مخصصة لإقامة شوادر بيع الأضاحي، إلي جانب تجهيز ساحات للصلاة.

في مدينة القاهرة الجديدة ، أعلن جهاز المدينة عن توفير أماكن مخصصة لبيع الأضاحي بعيدا عن الكتلة السكنية،

وأكد المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة – على استمرار حملات الرقابة وإزالة الشوادر المخالفة المقامة خارج الأماكن المخصصة لها.

و في مدينة 6 أكتوبر وفر جهاز المدينة برئاسة  المهندس شريف الشربيني ، رئيس جهاز المدينة، ساحة مهبط الهليكوبتر أمام مقر جهاز المدينة ، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مع توفير مصلى خاص بالسيدات وأماكن انتظار للسيارات وبرامج ترفيهية خاصة بالأطفال.

وفي مدينة أسيوط الجديدة،  أعلنت المهندسة جيهان عمار – القائم بأعمال رئيس جهاز المدينة – عن توفير عدد 8 أتوبيسات لنقل سكان المدينة مجانا  من وإلى ساحة الصلاة المقامة أمام مدخل المدينة الرئيسي مع تحديد أماكن مخصصة  لتجمعات السيارات.

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

اجهزه المدن الجديده

عيد الأضحى

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