تراجع كمية استيراد الذرة فى النصف الأول من 2019 بسبب زيادة المخزون

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، عن تراجع كميات استيراد الذرة خلال النصف الأول من عام 2019 لتصل إلى 215.284 ألف طن مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، مرجعة ذلك إلى المخزونات الكبيرة فى السوق المحلى، حيث سجل العام الماضى رقماً قياسياً لواردات الذرة خلال الستة أشهر الأولى من العام بفارق حوالى 1.193 مليون طن عن نفس الفترة من عام 2017 وهو ما زال يؤثر على الكميات المعروضة بالسوق.

وأوضحت أسواق، أن التراجع الحالى فى كميات الذرة المستوردة مقابل العام الماضى غير مؤثر على الأسعار بل هناك ارتفاع بالكميات الواردة بنحو 642 ألف طن تقريباً مقارنة بمتوسط الأربع أعوام الماضية، وهذا ما جعل الأسعار تتراجع فى السوق المصرى خلال الربع الأول من العام الحالى حتى بلغت الخسائر نحو 200 جنيه لطن الذرة ولكن مع شهر مايو الماضى بدأت المكاسب تتحقق لتبلغ نحو 25 دولار لطن الذرة الأرجنتينى و 20 دولار للذرة الأوكرانى، غير أنها توقعت أن ترتفع الواردات خلال الربع الثالث من العام الحالى.

كما كشفت أسواق، عن خروج بعض الشركات الكبرى من سوق الاستيراد، إذ شهد النصف الأول من عام 2019 خروج بعض الشركات الأجنبية والمحلية من المنافسة مثل نوبل – اويلز اند جرينز – الوادى، وتراجع واردات كلاً من شركتى فينوس – ميديترانيو بشكل كبير.

وأرجعت أسواق، سبب ذلك إلى أولا الخسائر الفادحة التى سجلتها الشركات العام الماضى بسبب ارتفاع المعروضات والذى أدى إلى تلف الكثير من البضائع فى المخازن وعلى رأسها الذرة الأمريكى الذى يتم بيعه فى بعض الأحيان بخسارة 1000 جنيه للطن بسبب سوء الجودة، وثانيا رضوخ الشركات الكبيرة لسياسات التسويق الحديثة سواء تلك التى تُعتمد على السحب المباشر للبضائع أو التى تتعلق بطرق السداد طويلة الأجل والتى باتت تختلف من شركة لآخرى لجذب العملاء.

وقالت أسواق، إن النصف الأول من عام 2019 شهد انخفاضاً بواردات الذرة بنسبة 4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وبزيادة قدرها 16% عن متوسط الأربع أعوام الماضية، وتتصدر شركة الوطنية لمنتجات الذرة "كايرو ثرى ايه" القائمة كالمعتاد بنسبة 18% من إجمالى الواردات وبزيادة 116,274 طن عن وارداتها العام الماضى، وتأتى شركة الصوفى للتجارة بالمركز الثانى لعامها الأول بعد أن كانت بالمركز الثامن بالعام الماضى لنفس الفترة بنسبة 13% من إجمالى الواردات بزيادة 330,407 طن عن وارداتها العام الماضى.

وذكرت وحافظت شركة كارجيل على المركز الثالث لعامها الثالث بنسبة 12%من إجمالى الواردات وبزيادة نحو 120,564 طن عن وارداتها العام الماضى، وتراجعت شركة ميدسوفتس إلى المركز الرابع بعد أن كانت تحتل المركز الثانى بشكل دائم بإجمالى واردات بلغت نسبته 11% وبانخفاض قدره 11,203 طن عن وارداتها العام الماضى لنفس الفترة.