تداول 306 شاحنة و119 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر تداول 306 شاحنات و119 سيارة وتوقف الحركة الملاحية بين مينائى سفاجا والغردقة وميناء ضبا السعودى لإغلاق السعودية موانيها، نظرا لبدء تأدية مناسك الحج على أن يتم استئناف حركة الركاب والبضائع بين الموانئ المصرية والسعودية بعد انتهاء المناسك وفتح الموانئ السعودية بعد إجازة عيد الاضحى المبارك، وبدء توافد عمالة موسم الحج من منتصف شهر أغسطس الجارى لموانئ سفاجا والغردقة .

وشهد مينائا سفاجا والغردقة 35 ألف راكب خلال الفترة من 26 يونيه حتى 4 أغسطس 2019 من خلال رحلات مكوكية حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة 28 ألف راكب بينما شهد ميناء الغردقة مغادرة 7 آلاف راكب كما شهد ميناء نويبع سفر 12 ألفا و486 حاجا و289 باص حج من خلال رحلات مكوكية على متن ثلاث عبارات ايلة، سينا، برنسيسة لنقل الحجاج من ميناء نويبع إلى ميناء العقبة الأردنى .

وأفادت الهيئة عن استقبال ميناء سفاجا اليوم لآخر الرحلات البحرية قادمة من ميناء ضبا السعودى وهم السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 87 شاحنة و 45 سيارة بينما استقبل الميناء بالامس السفينة BBC Adge وعلى متنها 444 طن معدات بترولية وغادرت السفينتين الحرية1 وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 144 شاحنة و10 سيارة .

كما يستقبل ميناء نويبع السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 16 شاحنة و53 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا وعلى متنهم 59 شاحنة و11 سيارة .