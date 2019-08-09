سوبر كورة
Ads
الجمعة، 09 أغسطس 2019 08:05 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

القليوبية تستعد للاحتفال بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات

الجمعة، 09 أغسطس 2019 07:15 ص
القليوبية تستعد للاحتفال بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

تستعد محافظة القليوبية بقيادة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، فى 31 أغسطس الجارى. والذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة، وتضم أشجارا نادرة يتجاوز عمرها عشرات السنوات.

وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى نظرا لموقعها الجغرافى المتميز، ولذلك كانت دائما موضع جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين فى مصر قديما وحديثا، وكان قد اختير إلى عهد قريب يوم 11 إبريل عيدا قوميا للمحافظة، لأنه اليوم الذى وضع فيه حجر الأساس لقناطر محمد على باشا، ثم عدل إلى يوم 30 من أغسطس لأنه اليوم الذى يواكب الافتتاح سنة 1868 م.

 وتعد القناطر من مميزات المحافظة، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق، كما أن بها متحف الرى الذى يضم نماذج مختلفة لوسائل ومشروعات الرى منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، ومجسمات للسد العالى والقناطر والسدود المقامة على نهر النيل من منبعه وحتى مصبه.

 

 وفي هذا السياق أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المحافظة ستنظم برنامجا متميزا للاحتفال بالعيد القومى لمدة اسبوع، يبدأ من يوم 30 أغسطس حتى الثالث من سبتمبر المقبل، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة مسيرة شبابية، تبدأ من استاد مدينة بنها تضم فرقة موسيقى نحاسية، وحملة إعلام المشاركين ويشارك فيها (مجموعة الكشافة - شباب الجامعة - طلبة المدارس - الشرطة) فضلا عن سيارات الزهور وسيارات الحماية المدنية، بالإضافة إلى انطلاق اختراق الضاحية من أمام المحافظة، يليها دورى المصالح الحكومية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى.

وأضاف المحافظ، أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال الممشى المقام على نهر النيل بمدينة بنها، والذى يبلغ طولها 400 متر، خلال احتفالات العيد القومى للقليوبية فى 30 / 8 / 2019 ليكون متنفسا لأهالى مدينة بنها والقرى المجاورة لتكون فرصة للمواطنين للاستمتاع بنهر النيل، إلى جانب عدد من المشروعات سيتم الاعلان عنها قريبا.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة رجاء أبو ضيف مدير عام الثقافة بالقليوبية، أن قصر ثقافة مدينة بنها سينظم احتفالية تضم معرضا للفنون التشكيلية وعرض التنورة وموسيقى نحاسية وفرقة الجامعة للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، وينظم قصر الثقافة أيضا احتفالية كبرى.

ومن المقرر أن يوجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الدعوة لمحافظين سابقين، فى الاحتفالات التى تقيمها محافظة القليوبية، احتفالًا بعيدها القومى، عرفانًا من المحافظة بجهودهم البناءة فى تنمية الإقليم، حيث سيتم تكريم المحافظين المشاركين.

كما أنه من المقرر أن يتم وضع شاشة عملاقة أمام المحافظة لاستعراض ما تم إنجازه خلال العام الحالى واستعراض أبرز المشروعات التنموية التي تسعى المحافظة فى الانتهاء منها فى قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري والكباري والكهرباء، والشباب والرياضة، ومياه الشرب، والتي تفقدها الدكتور علاء عبد الحليم، خلال الفترة الاخيرة، حيث أوشك العديد منها على الدخول للخدمة للتيسير على أبناء المحافظة.

 

كما سيتم تنفيذ مهرجان ألعاب ترويحية، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسابقات رياضية خفيفة وعروض رياضية؛ ثم توزيع الجوائز على المشاركين؛ وذلك بحديقة صقلية نهاية الكورنيش بمشاركة جميع المواطنين المتواجدين بالحديقة، كما أنه سيتم تعميم وضع اعلام مصر والمحافظة بالشوارع الرئيسية والميادين بالمحافظة احتفالا بالعيد القومى.

 

 

 


اخبار القليوبية

القناطر الخيرية

العيد القومي لمحافظة القليوبية

محافظة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

مفاجأة.. أجزاء جديدة لسلسلة أفلام Planet of the Apes قيد التنفيذ

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

التعليم العالى تعلن مد تنسيق الشهادات العربية حتى 18 أغسطس

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

موسم رابع لمسلسل Atlanta بعد انتشار شائعات عدم تجديده على Fx

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

النقل: قبول 100 طالب بمعهد تكنولوجيا السكة الحديد خلال أول عام دراسى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

يوم التروية.. حجاج بيت الله الحرام ينطلقون إلى منى

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

صور.. الإشغال السياحى بالغردقة يتخطى 90% مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

طوارئ بالمستشفيات وغرفة عمليات للصحة لتأمين احتفالات عيد الأضحى

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

8 معلومات عن أول "موبايل أبليكيشن" مجانى لخدمة الحجاج المصريين صحيًا

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

جريمة تاريخية للإخوان.. القصة الكاملة لتورط الجماعة فى اغتيال أحمد ماهر

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

شاهد.. الداخلية السعودية تنشر فيديو لمرافقة قوات أمن الطرق ضيوف الرحمن

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

نهاية "ولاد رزق 2" تفتح الاحتمالات لتقديم جزء ثالث.. وآسر ياسين كلمة السر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة