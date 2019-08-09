القليوبية تستعد للاحتفال بعيدها القومى بافتتاح عدد من المشروعات

القليوبية إبراهيم سالم

تستعد محافظة القليوبية بقيادة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، للاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، فى 31 أغسطس الجارى. والذى يواكب افتتاح القناطر الخيرية عام 1868، والتى تعد من معالم المحافظة السياحية، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق التى تبلغ نحو 500 فدان بالمدينة، وتضم أشجارا نادرة يتجاوز عمرها عشرات السنوات.

وتعتبر محافظة القليوبية همزة الوصل بين محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى نظرا لموقعها الجغرافى المتميز، ولذلك كانت دائما موضع جذب للمهاجرين والمستعمرين الأجانب الطامعين فى مصر قديما وحديثا، وكان قد اختير إلى عهد قريب يوم 11 إبريل عيدا قوميا للمحافظة، لأنه اليوم الذى وضع فيه حجر الأساس لقناطر محمد على باشا، ثم عدل إلى يوم 30 من أغسطس لأنه اليوم الذى يواكب الافتتاح سنة 1868 م.

وتعد القناطر من مميزات المحافظة، حيث يتوافد عليها السائحون والزائرون من مختلف أنحاء الجمهورية لمشاهدة المناظر الطبيعية والمنتزهات والحدائق، كما أن بها متحف الرى الذى يضم نماذج مختلفة لوسائل ومشروعات الرى منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، ومجسمات للسد العالى والقناطر والسدود المقامة على نهر النيل من منبعه وحتى مصبه.

وفي هذا السياق أكد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن المحافظة ستنظم برنامجا متميزا للاحتفال بالعيد القومى لمدة اسبوع، يبدأ من يوم 30 أغسطس حتى الثالث من سبتمبر المقبل، حيث تنظم مديرية الشباب والرياضة مسيرة شبابية، تبدأ من استاد مدينة بنها تضم فرقة موسيقى نحاسية، وحملة إعلام المشاركين ويشارك فيها (مجموعة الكشافة - شباب الجامعة - طلبة المدارس - الشرطة) فضلا عن سيارات الزهور وسيارات الحماية المدنية، بالإضافة إلى انطلاق اختراق الضاحية من أمام المحافظة، يليها دورى المصالح الحكومية بالصالة المغطاة باستاد بنها الرياضى.

وأضاف المحافظ، أنه من المقرر أن يتم افتتاح المرحلة الأولى من أعمال الممشى المقام على نهر النيل بمدينة بنها، والذى يبلغ طولها 400 متر، خلال احتفالات العيد القومى للقليوبية فى 30 / 8 / 2019 ليكون متنفسا لأهالى مدينة بنها والقرى المجاورة لتكون فرصة للمواطنين للاستمتاع بنهر النيل، إلى جانب عدد من المشروعات سيتم الاعلان عنها قريبا.

ومن ناحيتها قالت الدكتورة رجاء أبو ضيف مدير عام الثقافة بالقليوبية، أن قصر ثقافة مدينة بنها سينظم احتفالية تضم معرضا للفنون التشكيلية وعرض التنورة وموسيقى نحاسية وفرقة الجامعة للفنون الشعبية وفرقة الموسيقى العربية، وينظم قصر الثقافة أيضا احتفالية كبرى.

ومن المقرر أن يوجه الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، الدعوة لمحافظين سابقين، فى الاحتفالات التى تقيمها محافظة القليوبية، احتفالًا بعيدها القومى، عرفانًا من المحافظة بجهودهم البناءة فى تنمية الإقليم، حيث سيتم تكريم المحافظين المشاركين.

كما أنه من المقرر أن يتم وضع شاشة عملاقة أمام المحافظة لاستعراض ما تم إنجازه خلال العام الحالى واستعراض أبرز المشروعات التنموية التي تسعى المحافظة فى الانتهاء منها فى قطاعات الصحة والتعليم والطرق والري والكباري والكهرباء، والشباب والرياضة، ومياه الشرب، والتي تفقدها الدكتور علاء عبد الحليم، خلال الفترة الاخيرة، حيث أوشك العديد منها على الدخول للخدمة للتيسير على أبناء المحافظة.

كما سيتم تنفيذ مهرجان ألعاب ترويحية، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة ومسابقات رياضية خفيفة وعروض رياضية؛ ثم توزيع الجوائز على المشاركين؛ وذلك بحديقة صقلية نهاية الكورنيش بمشاركة جميع المواطنين المتواجدين بالحديقة، كما أنه سيتم تعميم وضع اعلام مصر والمحافظة بالشوارع الرئيسية والميادين بالمحافظة احتفالا بالعيد القومى.