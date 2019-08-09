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الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى السعودية 44 والكويت 42 درجة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 08:37 ص
الطقس فى الخليج.. حار على معظم الأنحاء والعظمى فى السعودية 44 والكويت 42 درجة درجات الحرارة
وكالات

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم الجمعة، طقس حار على معظم الأنحاء ليستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين


 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات إن الطقس فى البحرين، اليوم الجمعة، سيكون معتدل نسبيا، وتصل العظمى إلى38 درجة. 

 

السعودية


 

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد الى نجران والعظمى تصل 44 درجة.

في حين يستمر هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق "جازان، عسير، الباحة تمتد الى مرتفعات الطائف" كما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية على منطقة مكة المكرمة.

 

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الإمارات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد فى الإمارات أن الطقس سيكون رطب مع احتمال تشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائما جزئياً أحياناً ومغبرا على بعض المناطق خاصةً شمالاً وشرقاً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف، وتصل 41 درجة.

الإمارات
الإمارات

 

الكويت

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات الكويتية عن حالة الطقس اليوم الجمعة، فى الكويت، سيكون حار رطب وتصل العظمى إلى 42 درجة. 

 

الكويت
 

الارصاد

درجات الحراره

اخبار الطقس

الطقس فى الخليج

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