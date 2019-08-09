الشؤون الصحية بالمدينة​ المنورة​ ​تعلن نجاح تفويج الحجاج المرضى عبر الإسعاف

أعلنت ​الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة​، ​​نجاح تفويج الحجاج المنومين فى مستشفيات المدينة المنورة إلى مكة المكرمة​،​ والتى تمت عبر سيارات الاسعاف ومرافقتهم بفريق تمرض وطبى متخصص بإشراف وحدة المستشفيات والمراكز الصحية بلجنة الحج والزيارة التابعة لوزارة الصحة وأمارة منطقة المدينة المنورة، لتمكينهم من أداء فريضة الحج عام 1440 هـ.

​من جانبه ​هنأ رئيس مجلس إدارة نادى أفاق المعرفة مصطفى سليهم ​ومحمد ابو زيد نائب الرئيس والأستاذ نايع العمرى أمين المال​، الدكتور ‏عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحى مدير عام ​​الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ​لنجاح عملية التفويج والتسيير.

شكر سليهم جهود أمارة منطقة المدينة المنورة ووزارة الحج ولجنة الحج والشؤون الصحية والجهات الأمنية المرافقة للتفويج​، ​وبذل أقصى الجهود لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار.​​