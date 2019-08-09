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الحكومة تعرض الفرص الاستثمارية بصناعة الإلكترونيات على الشركات الصينية

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:08 م
الحكومة تعرض الفرص الاستثمارية بصناعة الإلكترونيات على الشركات الصينية وزارة الاتصالات
كتبت هبة السيد

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التقى وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أليكس شينج نائب رئيس شركة شاومى الصينية Xiaomi، ولانسلوت ليو رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة، تناول اللقاء بحث فرص التوسع والاستثمار فى مصر؛ وذلك بمقر الشركة بالعاصمة الصينية بكين.
 
وتركزت المناقشات الرئيسية حول الفرص الاستثمارية لشركة شاومى فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما تم بحث التعاون مع الشركة الصينية فى مجال تصنيع الأجهزة الذكية محلياً، وكذلك إمكانية التعاون بين شركة شاومى والشركات المصرية المحلية.
 
وشهد اللقاء، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، التأكيد على أن مصر تعد سوقا واعدا للشركة ونقطة انطلاق الى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. 
 
يذكر أن شاومى شركة صينية عالمية عاملة فى مجال تصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، وتتوافر منتجاتها حالياً فى أكثر من 80 دولة حول العالم. 
 
كما عقد الوفد لقاءً مع مسؤولى شركة  "بى او إى" BOE العاملة فى مجال تقنية انترنت الأشياء وتصنيع لوحات العرض الذكية؛  تناول اللقاء استعراض خطط الشركة الاستثمارية والتكنولوجيات التى تقدمها، وفرص التعاون المستقبلية فى ظل تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعدد كبير من مشروعات التحول الرقمى، والسعى نحو مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
 
كما شهد بحث التعاون فى مجال صناعة الالكترونيات فى إطار الحوافز التى تقدمها مصر للمستثمرين بهدف زيادة القيمة المضافة والمكون المحلى فى التصنيع الإلكترونى.
 
كما اجتمع الوفد مع كو تشينج عميد كلية الإلكترونيات وهندسة المعلومات بمعهد هاربين للتكنولوجيا لبحث تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات فى مجال تصميم البرامج التدريبية والتعاون فى مجال بناء القدرات والذى يعد أولوية فى استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف خلق قاعدة عريضة من الكفاءات الرقمية المدربة على أحدث التقنيات العالمية وبما يتواكب مع احتياجات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وحضر اللقاءات أيضا من وفد الوزارة الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا، والمهندسة جلستان رضوان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعى، وعدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
تأتى هذه اللقاءات فى إطار زيارة وفد رفيع المستوى إلى الصين خلال الفترة من 5 حتى 9 أغسطس للمشاركة فى فعاليات منتدى الإبداع فى شبكات المستقبل لدول البريكس ( البرازيل، وروسيا، والصين، والهند، وجنوب افريقيا) ؛ حيث قام الوفد على هامش فعاليات المنتدى بعقد سلسلة من اللقاءات مع مسئولى عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتباحث حول ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى، والتعاون فى مجالات بناء القدرات وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة والذكاء الاصطناعى وصناعة الإلكترونيات.
 
 
 

وزارة الاتصالات

منتدى البريكس

الصين

الهند

معهد هاربين

الكترونيات

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