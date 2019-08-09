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الحكم على أحد أهم ممولي حزب الله في الولايات المتحدة

الجمعة، 09 أغسطس 2019 06:00 ص
الحكم على أحد أهم ممولي حزب الله في الولايات المتحدة قاسم تاج الدين
وكالات

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حكمت محكمة أميركية على رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين، بالسجن 5  سنوات بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 مليون دولار، بعد اعترافه بتهم غسل أموال لصالح حزب الله.

وقال مساعد المدعي العام بريان بنزكوفسكي ، كما نُشر فى موقع سكاى نيوز الاخبارى، إنَّ الحكم الصادر بحقه وغرامة ال 50 مليون دولار في هذه القضيّة، ما هما سوى أحدث الأمثلة لجهود وزارة العدل المتواصلة من أجل  تعطيل وتفكيك حزب الله والشبكات الداعمة له.

ويعتبر البيت الأبيض شركات تاج الدين بأنها جزء من شبكة عالمية تقدم ملايين الدولارات لـ"حزب الله"، كما يعتبره "من أخطر المجموعات الإرهابية في العالم"، ووجهت عقوبات أميركية في كانون الأول 2010 إلى شبكة أعمال مملوكة أو يديرها تاج الدين وأشقاؤه في غامبيا ولبنان وسيراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية وجزر العذراء البريطانية.


تاج الدين

حزب الله

لبنان

امريكا

حكم امريكى

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