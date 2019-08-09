استنفار فى صنعاء بعد مقتل شقيق زعيم الحوثيين

عدن /أ ش أ/

أفادت مصادر يمنية فى العاصمة صنعاء، اليوم الجمعة، بأن ميليشيات الحوثى وضعت عناصرها فى حالة استنفار بعد مقتل إبراهيم الحوثى شقيق زعيم التمرد عبد الملك الحوثى فى ظروف غامضة.

وذكرت المصادر - حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية - أن ميليشيات الحوثى وعناصر جهاز الأمن الوقائى التابعين استحدثوا عددا من نقاط التفتيش فى شوارع منطقة مُسيك وسعوان والزبيرى والخمسين وشوارع أخرى.

وأشارت المصادر إلى أن المسلحين الحوثيين تمركزوا فى هذه النقاط رفقة أطقم مسلحة وعربات مدرعة، وقام المتمردون بعمليات تفتيش دقيقة وغير مسبوقة لمركبات المواطنين وفحصوا بطاقات الهوية للسائقين.

وكانت الميليشيات المتمردة قد أعلنت فى وقت سابق من الجمعة مقتل إبراهيم بدر الدين الحوثي، شقيق زعيم المتمردين، ويعتبر إبراهيم أحد أذرع شقيقه عبد الملك الحوثي، حيث كان يعتمد عليه فى العديد من العمليات العسكرية فى الميدان، لا سيما العمليات التى تقع حول صعدة باتجاه الحدود السعودية.

وكان إبراهيم الحوثى من أبرز قادة عملية اقتحام العاصمة صنعاء فى 21 سبتمبر العام الماضي، حيث شارك بفاعلية وبشكل كبير فى عملية الانقلاب على الشرعية واقتحام دار الرئاسة ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادى فى منزله آنذاك.